В Минводах на проселочной дороге потеряли гроб

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель автомобиля обнаружил на проселочной дороге в Минеральных Водах гроб. Он лежал в грязи с соскочившей крышкой.

Как рассказал в соцсетях автор ролика, близко подойти он не решился. И снимал издалека.

Мужчина доверил проверить наличие покойника в гробу правоохранительным органам, которые убедились в том, что последнее человеческое пристанище пустое.

В соцсетях ставропольцы принялись выдвигать разные версии произошедшего.

- Когда узнал об отставке правительства и передумал! - шутит один из комментаторов.

Гроб, валяющийся на дороге, обнаружил ставрополец.

ИСТОЧНИК KP.RU