В Минводах на проселочной дороге потеряли гроб
Водитель автомобиля обнаружил на проселочной дороге в Минеральных Водах гроб. Он лежал в грязи с соскочившей крышкой.
Как рассказал в соцсетях автор ролика, близко подойти он не решился. И снимал издалека.
Мужчина доверил проверить наличие покойника в гробу правоохранительным органам, которые убедились в том, что последнее человеческое пристанище пустое.
В соцсетях ставропольцы принялись выдвигать разные версии произошедшего.
- Когда узнал об отставке правительства и передумал! - шутит один из комментаторов.
Гроб, валяющийся на дороге, обнаружил ставрополец.
ИСТОЧНИК KP.RU