2020-01-16T12:30:53+03:00
Общество

В Минводах на проселочной дороге потеряли гроб

Он оказался пустым
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Водитель автомобиля обнаружил на проселочной дороге в Минеральных Водах гроб. Он лежал в грязи с соскочившей крышкой.

Как рассказал в соцсетях автор ролика, близко подойти он не решился. И снимал издалека.

Мужчина доверил проверить наличие покойника в гробу правоохранительным органам, которые убедились в том, что последнее человеческое пристанище пустое.

В соцсетях ставропольцы принялись выдвигать разные версии произошедшего.

- Когда узнал об отставке правительства и передумал! - шутит один из комментаторов.

Гроб, валяющийся на дороге, обнаружил ставрополец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расследуется дело в связи с разрушением старинных башен в Ингушетии
По Ставрополю могут проехать танки и разрушить дороги
Губернатор прокомментировал секс-скандал с мэром Георгиевска
Глава Ставрополья перезванивает по видеосвязи тем, кто в него не верит
Как в Петергофе: в музее Ставрополя внедряют новейшие технологии
В краевом минздраве отреагировали на видео с тараканом в больнице Буденновска
В Дагестане вандал изрезал портреты ветеранов Великой Отечественной войны
В Минводах на проселочной дороге потеряли гроб
Член наркобизнеса из Пятигорска получил длительный срок заключения
На Ставрополье ищут длинноволосую девушку на велосипеде
Скандального адвоката Хасавова оставили под арестом еще на три месяца
На Ставрополье ушлая сиделка продала дом бабушки и забрала ее деньги
На Ставрополье начали готовиться к выплатам увеличенного маткапитала