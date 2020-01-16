В Дагестане вандал изрезал портреты ветеранов Великой Отечественной войны

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:41:11+03:00

И не смог объяснить мотив своего поступка

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В Дагестане задержан мужчина, изрезавший портреты ветеранов Великой Отечественной войны просто ради забавы. Он хладнокровно действовал на проспекте в региональном центре.

30-летний вандал повредил пять баннеров, предположительно, ножом, сообщает пресс-служба полиции по РД.

Подозреваемый в ходе допроса признался в содеянном, но мотив преступления объяснить не смог. Мужчина был не раз судим за совершение ряда преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU