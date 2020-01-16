В Дагестане вандал изрезал портреты ветеранов Великой Отечественной войны
И не смог объяснить мотив своего поступка
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В Дагестане задержан мужчина, изрезавший портреты ветеранов Великой Отечественной войны просто ради забавы. Он хладнокровно действовал на проспекте в региональном центре.
30-летний вандал повредил пять баннеров, предположительно, ножом, сообщает пресс-служба полиции по РД.
Подозреваемый в ходе допроса признался в содеянном, но мотив преступления объяснить не смог. Мужчина был не раз судим за совершение ряда преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU