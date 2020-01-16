2020-01-16T15:28:54+03:00
Общество

В краевом минздраве отреагировали на видео с тараканом в больнице Буденновска

В ведомстве пообещали очередную дезинсекцию
Полина ШАПОШНИКОВА
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Внеплановую дезинсекцию проведут в больнице Буденновска по следам шокирующего видео, пишет Newstracker, ссылаясь на минздрав края.

Пациентка гинекологического отделения Краевого центра специализированных видов помощи Буденновска с ужасом сообщила в соцсетях о тараканах. Видео с одним из них она опубликовала в подтверждение своих слов, пояснив, что остальные «братья» разбежались от включенного света.

Как пояснили в региональном минздраве, обработка больниц проводится регулярно. В том числе и указанного учреждения на видео, где последняя дезинсекция проводилась в декабре прошлого года. Однако из-за пациентов, нарушающих запрет на хранение продуктов в прикроватных тумбочках, тараканы не уходят.

В связи с этим обработку проведут еще раз, а также усилят контроль за соблюдением правил хранения продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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