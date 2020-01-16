2020-01-16T16:35:59+03:00
Звезды

Как в Петергофе: в музее Ставрополя внедряют новейшие технологии

Дополненная реальность позволит лучше ознакомиться с "Золотой коллекцией" изомузея
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дополненную реальность в музее Ставрополя опробуют посетители 17 января, пишет «Ставропольская правда». Это стало возможным, благодаря тому, что Ставропольский краевой музей изобразительных искусств вошёл в число участников федерального проекта «Цифровая культура». Теперь после скачивания приложения «Artefact» у посетителя музея появится персональный гид по «Золотой коллекции» выставки.

А работает приложение при наведении камеры телефона на картину. Пользователь сможет узнать любопытные факты, почитать историю сознания. Кстати, подобная новинка одновременно появится в Государственном Русском музее, Петергофе, Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расследуется дело в связи с разрушением старинных башен в Ингушетии
По Ставрополю могут проехать танки и разрушить дороги
Губернатор прокомментировал секс-скандал с мэром Георгиевска
Глава Ставрополья перезванивает по видеосвязи тем, кто в него не верит
Как в Петергофе: в музее Ставрополя внедряют новейшие технологии
В краевом минздраве отреагировали на видео с тараканом в больнице Буденновска
В Дагестане вандал изрезал портреты ветеранов Великой Отечественной войны
В Минводах на проселочной дороге потеряли гроб
Член наркобизнеса из Пятигорска получил длительный срок заключения
На Ставрополье ищут длинноволосую девушку на велосипеде
Скандального адвоката Хасавова оставили под арестом еще на три месяца
На Ставрополье ушлая сиделка продала дом бабушки и забрала ее деньги
На Ставрополье начали готовиться к выплатам увеличенного маткапитала