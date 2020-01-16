Как в Петергофе: в музее Ставрополя внедряют новейшие технологии

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:35:59+03:00

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Дополненную реальность в музее Ставрополя опробуют посетители 17 января, пишет «Ставропольская правда». Это стало возможным, благодаря тому, что Ставропольский краевой музей изобразительных искусств вошёл в число участников федерального проекта «Цифровая культура». Теперь после скачивания приложения «Artefact» у посетителя музея появится персональный гид по «Золотой коллекции» выставки.

А работает приложение при наведении камеры телефона на картину. Пользователь сможет узнать любопытные факты, почитать историю сознания. Кстати, подобная новинка одновременно появится в Государственном Русском музее, Петергофе, Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU