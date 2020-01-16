2020-01-16T20:21:13+03:00
Общество

Расследуется дело в связи с разрушением старинных башен в Ингушетии

Неизвестные вандалы нарушили исторический облик архитектурных комплексов
Ася АСРЯН
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Ингушские правоохранители возбудили уголовное дело по фактам повреждения уникальных памятников культуры на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

По версии следствия, вандалы в декабре 2019 года причинили повреждения башенному комплексу «Бейни», памятнику «Бэрер-Гала» и усадьбе «Утен-Гала», информирует ТАСС.

После осмотра места происшествия выяснилось, что на всех упомянутых объектах выбиты камни из общих и фасадных кладок, а также арочные камни дверных проёмов.

Неизвестные вандалы нарушили исторический облик архитектурных комплексов.

Против них возбуждены уголовные дела по статье: «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей).

Напомним, о трагедии сообщил учредитель историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуб Гогиев. Исследователь посетил башенный комплекс неподалёку от села Бейни и обомлел — в стенах мегалитических строений зияли дыры, а ритуальные камни исчезли.

— Первая из пострадавших башен ещё неделю назад была цела, теперь у неё отсутствует арка, — рассказывает о происшествии Гогиев. — Следы свежие. Вторая арка при выбивании сломалась, её оставили на месте. На месте следы ударов ломом или киркой. Ломали по-дикому. Что смогли — унесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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