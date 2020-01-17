Экс-судья в КБР обвиняется в крупном мошенничестве

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшую мировую судью Нальчика обвиняют в мошенничестве. У следствия есть основания полагать, что с 2001 по 2004 годы женщина попросила деньги в долг у 10 жителей Кабардино-Балкарии и обманула их, так как платить по счетам не планировала. В итоге люди лишились денег и имущества на общую сумму превышающую 4,7 млн рублей.

Обвиняемая сейчас находится под домашним арестом. А уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения, сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU