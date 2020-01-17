Снег и морозы ждут ставропольцев в крещенскую ночь
Небольшие осадки ожидаются на Ставрополье в выходные 18 и 19 января. В крещенскую ночь температура воздуха опустится до -2...-7 градусов. Местами пройдет снег.
Днем столбик термометра поднимется до -2...+ 3 градусов, стоит ожидать небольших осадков. Синоптики регионального Гидрометцентра в эти дни обещают ветер до 12 метров в секунду.
А в Ставрополе на выходных дневная температура не превысит -1...+1 градусов. Днем в субботу жителей краевого центра ждет мокрый снег, на следующий день существенных осадков не прогнозируется.
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ИСТОЧНИК KP.RU