Снег и морозы ждут ставропольцев в крещенскую ночь

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:51:04+03:00

А днем в краевом центре обещан мокрый снег

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Небольшие осадки ожидаются на Ставрополье в выходные 18 и 19 января. В крещенскую ночь температура воздуха опустится до -2...-7 градусов. Местами пройдет снег.

Днем столбик термометра поднимется до -2...+ 3 градусов, стоит ожидать небольших осадков. Синоптики регионального Гидрометцентра в эти дни обещают ветер до 12 метров в секунду.

А в Ставрополе на выходных дневная температура не превысит -1...+1 градусов. Днем в субботу жителей краевого центра ждет мокрый снег, на следующий день существенных осадков не прогнозируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU