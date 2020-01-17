В КЧР охотник стрелял в волка, а попал в сына

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:02:27+03:00

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В КЧР заведено уголовное дело на 59-летнего мужчину за причинение смерти по неосторожности.

Вечером 11 января на окраине поселка Солнечный местные жители устроили облаву на волка. Во время охоты подозреваемый выстрелил из нарезного охотничьего карабина в ответ на шорох в зарослях камыша. Но в камышах на расстоянии 20 метров находился его сын. От полученного ранения грудной клетки 39-летний охотник скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СКР по КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU