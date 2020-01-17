2020-01-17T12:09:22+03:00
Происшествия

На Ставрополье женщина заработала на несуществующей сельхозферме миллионы

Она мастерски втиралась в доверие, готовила липовые документы, пыталась скрыться от следствия
Полина ШАПОШНИКОВА
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Женщину, хитростью заработавшую на государстве миллионы, будут судить на Ставрополье.

В 2016 году она обратилась в госучреждение ради гранта на 10 млн рублей. Он предназначался на развитие семейных животноводческих ферм. Чтобы все выглядело законно, женщина зарегистрировала подставную фирму и от лица представителя организации изготовила два фиктивных договора на строительство сенника, бойни и навеса якобы будущей животноводческой фермы. После предоставления документов часть суммы была перечислена. Но деньги злоумышленница потратила на личные цели.

Чтобы забрать оставшиеся деньги она договорилась со знакомым бизнесменом для фиктивной покупки 52 голов крупного рогатого скота. По очередным подложным документам мошенники получили еще около миллиона рублей.

Однажды женщина все-таки дошла до покупки реальных животных, но их она затем продала.

Таким образом жительница Нефтекумского округа незаконно присвоила более четырех миллионов трехсот тысяч рублей бюджетных средств.

Во время следствия на имущество, приобретенное за счет средств гранта, был наложен арест и запрет использования земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Однако подследственная попыталась продать агротехнику, тем самым совершив отчуждение имущества, подвергнутого аресту. А сама сбежала и была объявлена в розыск. Но полиция нашла фигурантку дела и заключила под стражу.

Сейчас уголовное дело направлено в Нефтекумский районный суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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