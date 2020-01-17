В Ставрополе назвали места для купания на Крещение

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:52:28+03:00

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Три места для купания будут оборудованы для православных жителей Ставрополя в крещенскую ночь. С 18 по 19 января Крещение Господне можно будет отметить у «Холодных родников» в Таманском лесу, у родника «Корыта» и у Храма Серафима Саровского по улице Октябрьская, 231/в.

Спасатели, врачи и сотрудники органов правопорядка будут дежурить в крещенскую ночь на местах купания. Кроме того, людям будет где погреться после окунания в ледяную воду, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Погружение в прорубь: как православным провести Крещение Господне 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU