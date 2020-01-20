Из-за уснувшего водителя погибли два человека на Ставрополье

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:37:32+03:00

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В Советском районе 20 января около 3 ночи произошла смертельная авария. На 271 километре автодороги «Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды» водитель автомобиля «Хендэ Солярис» уснул за рулем и наехал на пешеходов, которые ремонтировали автобус «Киа Гренберг» на обочине. Один из них скончался на месте, второй — в больнице. Одному пешеходу и самому водителю легковушки удалось выжить. Они в больнице. Известно, что во время ремонта знак аварийной остановки выставлен не был.

Идет проверка, которая установит степень ответственности участников ДТП, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU