18 лет на двоих получили на Ставрополье торговцы наркотиками
Они проведут значительную части жизни в колонии строгого режима
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На Ставрополье большие сроки получили торговцы наркотиками. 29-летний Артем Капралов и 26-летний Роман Люлька попали под внимание сотрудников ФСБ, продавая синтетические наркотики и психотропные вещества на территории края.
Их поймали на очередном планировании сделки в Ставрополе.
В январе наступившего года Ленинский районный суд признал мужчин виновными и назначил по 9 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU