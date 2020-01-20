18 лет на двоих получили на Ставрополье торговцы наркотиками

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:46:13+03:00

Они проведут значительную части жизни в колонии строгого режима

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На Ставрополье большие сроки получили торговцы наркотиками. 29-летний Артем Капралов и 26-летний Роман Люлька попали под внимание сотрудников ФСБ, продавая синтетические наркотики и психотропные вещества на территории края.

Их поймали на очередном планировании сделки в Ставрополе.

В январе наступившего года Ленинский районный суд признал мужчин виновными и назначил по 9 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU