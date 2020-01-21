2020-01-21T12:51:49+03:00
Происшествия

Ставропольчанка вызвала упавшему человеку «Скорую» за 45 тысяч рублей

«Благородным» поступком женщины заинтересовалась полиция
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прохожему стало плохо, а «благородная» помощница вызвала ему «Скорую» за 45 тысяч рублей. Теперь её действиями заинтересовалась полиция.

История случилась на днях в Кисловодске. Мужчине стало очень плохо на улице, мужчина упал. К нему подошла женщина, усердно делавшая вид, что обеспокоена его состоянием. Она попросила его телефон, чтобы вызвать «Скорую».

Вот только вместо звонка медикам, перво-наперво «добродетельница» сняла все деньги с его банковского счёта. А потом преспокойно ушла, оставив несчастному его смартфон.

Поправившись и зайдя в банковское приложение, мужчина ошалел и пошёл в полицию. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью, мошенницу нашли и доставили в отдел, где она созналась в совершенном преступлении.

— Выяснилось, что подозреваемая потратила средства на погашение долговых обязательств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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