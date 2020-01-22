2020-01-22T09:44:20+03:00
Общество

Кадыров пообещал тесно взаимодействовать с новым правительством России

Политик выразил уверенность, что каждый руководитель обязан трудиться с утроенной энергией
Ася АСРЯН
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Ранее Рамзан Кадыров признался, что слёг на больничную койку с гриппом и отказался от управления ЧечнёйРанее Рамзан Кадыров признался, что слёг на больничную койку с гриппом и отказался от управления ЧечнёйФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил уверенность, что новое правительство России при тесном взаимодействии с регионами страны достигнет поставленных президентом целей. Об этом глава Чечни написал на своей странице в соцсети.

- Перед правительством поставлены колоссальные задачи, сформулированные в послании президента Федеральному собранию. Уверен, что при тесном взаимодействии с регионами они будут реализованы. Сегодня каждый руководитель, независимо от занимаемой должности, обязан трудиться с утроенной энергией, - считает Кадыров.

Напомним, 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о формировании нового правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным.

Ранее Рамзан Кадыров признался, что слёг на больничную койку с гриппом и отказался от управления Чечнёй. Своим преемником он назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева.

Новость получила широкий резонанс и общественность гадала в чём причина такого решения. Согласно Конституции Чечни, глава может временно отойти от власти, взяв отпуск или серьёзно заболев.

Чеченский лидер решил развеять неопределённость, рассказав о причинах временной отставки на официальной страничке «ВКонтакте».

— Всему причиной двухдневная инспекционная поездка в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно 76 статье Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства республики Муслиму Хучиеву. Он представил регион на этих серьезных мероприятиях. Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Всё теперь нормально, — сообщил Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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