Ставрополец продает африканского страуса по цене "Жигулей"
Покупателю придется доставлять птицу самостоятельно
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Неподалеку от Нефтекумска в селе Урожайном продается африканский страус. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.
Продавец организовал для птицы загон и предлагает будущему владельцу доставить ее к новому месту жительства самостоятельно.
За неделю, что предложение висит на сайте, им заинтересовались 7500 человек, но покупатель не нашелся.
Страусу 4 года, его стоимость 45 тысяч рублей. Владелец птицы занимается продажей и других экзотических животных: каймана и хорьков.
ИСТОЧНИК KP.RU