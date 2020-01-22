Ставрополец продает африканского страуса по цене "Жигулей"

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:46:36+03:00

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Неподалеку от Нефтекумска в селе Урожайном продается африканский страус. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.

Продавец организовал для птицы загон и предлагает будущему владельцу доставить ее к новому месту жительства самостоятельно.

За неделю, что предложение висит на сайте, им заинтересовались 7500 человек, но покупатель не нашелся.

Страусу 4 года, его стоимость 45 тысяч рублей. Владелец птицы занимается продажей и других экзотических животных: каймана и хорьков.

ИСТОЧНИК KP.RU