2020-01-22T10:39:21+03:00
Общество

«Невеста с щетиной» в свадебном платье взорвала сеть

Необычный танец «кавказской красавицы» повеселил жителей республики [видео]
Ася АСРЯН
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Забавный кавказский парень из Кабардино-Балкарии за сутки стал звездой Instagram. В сеть попало видео, где молодой человек, переодевшись в свадебное платье, танцует лезгинку на торжестве.

На кадрах видно, что «красавице» составляет компания еще один гость свадьбы. Вокруг стоят по всей вероятности, родственники новобрачных. Как оказалось позже, веселые жители республики решили устроить маскарад.

На видео видны и другие гости, среди которых парни и девушки в национальных костюмах, а также мальчишка в меховой жилетке и папахе, сидящий в повозке.

Невеста с щетиной в свадебном платье взорвала сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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