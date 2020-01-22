Ставропольца, который поджег задушенную старушку, ждет суд

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:29:14+03:00

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В Петровском округе 30-летний местный житель обвиняется в убийстве 72-летней женщины в селе Высоцком и уничтожении ее имущества.

Вечером 7 марта 2019 года он поссорился с убитой возле ее дома. Причиной стал громкий разговор мужчины, который помешал спать пенсионерке. Мужчина ударил старушку по голове, зашел за ней в дом, стал душить, после чего поджег вещи хозяйки жилища. В пожаре и нашли тело женщины.

Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU