Автомобиль с 2 килограммами наркотиков остановили на Ставрополье

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:46:16+03:00

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На Ставрополье дорожные инспекторы остановили автомобиль с крупной партией наркотиков. На заднем сидении машины лежал пакет с марихуаной. Его прихватил с собой 33-летний пассажир, житель села Архангельского. Он и был доставлен в отдел полиции, где сообщил, что растение рвал и хранил для себя. Общий вес наркотиков — 2 килограмма.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU