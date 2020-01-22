Автомобиль с 2 килограммами наркотиков остановили на Ставрополье
Пассажир, перевозивший запрещенное растение, утверждал, что хранит его для себя
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На Ставрополье дорожные инспекторы остановили автомобиль с крупной партией наркотиков. На заднем сидении машины лежал пакет с марихуаной. Его прихватил с собой 33-летний пассажир, житель села Архангельского. Он и был доставлен в отдел полиции, где сообщил, что растение рвал и хранил для себя. Общий вес наркотиков — 2 килограмма.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU