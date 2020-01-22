Экс-полицейский Ставрополья получил условный срок за торговлю наказаниями

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:21:48+03:00

Он вымогал у матери обвиняемого 800 тысяч

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На Ставрополье вынесен приговор бывшему полицейскому, который признан виновным в мошенничестве.

Шамиль Канаматов предложил обвиняемому в торговле наркотиками домашний арест за 50 тысяч рублей. Мать обвиняемого передала деньги. Позднее полицейский предложил ему за 800 тысяч рублей посодействовать в вынесении условного срока судом. Деньги снова были переданы, только факт уже документировали оперативные сотрудники УФСБ по края вместе с подразделением собственной безопасности полиции Ставрополья.

В итоге суд назначил Канаматову 3 года условно со штрафом 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

Экс-полицейский на Ставрополье вымогает деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU