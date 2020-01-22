Мужчина в Ставрополе умылся кипятком и получил ожог головы
Это произошло в пожаре ночью
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В Ставрополе 21 января произошел пожар в частном доме. В районе Мамайка ближе к 4 утра огонь захватил жилье. Однако дом удалось спасти. Пострадали только пристройка и часть крыши. Ожог головы второй степени получил и 40-летний жилец горевшего дома.
Мужчина ошпарился, умывшись кипятком из кастрюли. Он, проснувшись в дыму, пытался промыть глаза. Но от госпитализации мужчина отказался, сообщает пресс-служба ПАСС по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU