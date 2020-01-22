Невероятный ветер обрушится на Ставрополье в ближайшие часы

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:14:03+03:00

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Жителей Ставропольского края предупреждают о резком ухудшении погодных условий. По данным регионального Гидрометцентра, с 13 до 15 часов 22 января начнется очень сильный западный ветер. Его скорость достигнет 30 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток 22 числа. Ветер не прекратится ночью и утром 23 января.

Ставропольцев призывают принять меры личной безопасности и защитить свое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU