Невероятный ветер обрушится на Ставрополье в ближайшие часы
Объявлено экстренное предупреждение
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителей Ставропольского края предупреждают о резком ухудшении погодных условий. По данным регионального Гидрометцентра, с 13 до 15 часов 22 января начнется очень сильный западный ветер. Его скорость достигнет 30 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток 22 числа. Ветер не прекратится ночью и утром 23 января.
Ставропольцев призывают принять меры личной безопасности и защитить свое имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU