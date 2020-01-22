Хор Турецкого даст большой концерт в Ставрополе

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:59:18+03:00

К нему присоединятся ставропольские дети

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Грандиозный благотворительный марафон народного артиста России Михаила Турецкого «Песни Победы» 23 января стартует в Ставрополе. Хор проедет по нескольким городам страны с песнями военных лет.Первой остановкой станет краевая столица.

Концерт начинается в 15:00 в ДКиС «Ставрополь». Почётными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны. Артисты во время концерта торжественно передадут исторические документы Северного Кавказа, привезенные из московского Музея Победы.

На сцене, кроме хора, выступит солистка арт-группы SOPRANO. Дети нашего города также внесут свой вклад и споют с «Хором Турецкого» композицию «Пусть всегда будет солнце».

ИСТОЧНИК KP.RU