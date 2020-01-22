2020-01-22T13:05:36+03:00
Политика

Экс-генпрокурор Чайка назначен полпредом президента в СКФО

На этом посту он сменил Александра Матовникова
Андрей ФАДЕЕВ
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Юрий Чайка стал полпредом президента в СКФОЮрий Чайка стал полпредом президента в СКФОФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывший Генпрокурор Юрий Чайка стал полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Приказ об этом днём в среду подписал Владимир Путин. Его текст опубликован на официальном сайте главы государства.

На высоком посту Юрий Чайка сменил генерал-майора Александра Матовникова. Он переведён обратно в вооружённые силы: президентским приказом экс-полпред назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутных войск России.

Пост главы Генеральной прокуратуры РФ тоже не остался свободным. Место Чайки занял бывший заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов. На протяжении долгого времени он являлся ведущим следователем и занимался самыми громкими делами последних лет. Например, расследованием убийства Бориса Немцова и делом Арашуковых.

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— Решение президента — правильное. Во-первых, контекст обновления всей команды управляющей, правящей элиты, так сказать, произошел, включая премьера, правительства… Поэтому, конечно же, нужна свежая кровь, в том числе, и в Генпрокуратуре. Я считаю, что здесь ротация вполне уместна, даже для такой консервативной системы, как генпрокуратура (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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