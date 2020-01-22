2020-01-22T14:58:05+03:00
Авто

За год на Ставрополье в ДТП погибли 392 человека

Это на 10% меньше, чем в прошлом году
Полина ШАПОШНИКОВА
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На дорогах Ставрополья смертность в 2019 году снизилась на 10%. Об этом сообщили на итоговой конференции в Управлении ГИБДД по Ставропольскому краю. Число ДТП с детьми также уменьшилось на 11,5%.

В 2945 авариях в минувшем году погибли 392 человека и 3972 пострадали. Самый частый вид аварий — столкновение.

Однако по сравнению с 2018 годом в 2019 увеличилось количество опрокидываний, наездов на припаркованные авто, ДТП с участием технически неисправного автотранспорта, а также аварий ДТП с пьяными водителями.

В ведомстве заявили, что будет продолжена профилактическая работа по снижению смертности на дорогах к 2024 году в 3,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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