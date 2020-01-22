Не задумываясь рискнул жизнью: дагестанец спас ребёнка из горящей квартиры

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:10:47+03:00

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Дагестанец пошёл в огонь, чтобы спасти ребёнка на пороге смерти. Сотрудник Росгвардии в Новом Уренгое Муслим Атаев вынес из пламени пожара 11-летнего мальчика.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства, в день ЧП у правоохранителя был выходной. Он ехал по своим делам. Проезжая по улице Таёжной, увидел клубы дыма и вырывающиеся из-под них языки пламени — один из домов охватил пожар.

Муслим тут же позвонил спасателям, а сам ринулся на помощь. Подбежав к зданию, он услышал детские крики. 11-летний мальчик звал на помощь, забравшись на окно второго этажа. Пробраться в дом было невозможно. Но выход нашёлся — бесстрашный сотрудник бросился на помощь, выбил окно и по оконной раме забрался в дом и спас ребёнка.

По сообщениям местного МЧС, пожар оказался действительно серьёзным. Его площадь составила 600 квадратных метров. Погибших, благодаря своевременной помощи росгвардейца, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU