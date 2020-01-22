Задержаны члены банды, торговавшие постом мэра в Дагестане за 10 млн

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:12:20+03:00

При них были пистолеты и поддельное удостоверение судьи

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В Ставропольском крае задержали мошенников, которые торговали должностью мэра в Дагестане.

В полицию обратился житель Республики. Он сообщил о том, что его знакомый вместе с еще двумя мужчинами, помогают с должностью мэра за «символические» 10 млн рублей. Сами они представлялись высокопоставленными сотрудниками одной из силовых структур.

В момент передачи денег злоумышленников задержали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Главного МВД России по СКФО. При них были поддельные удостоверения судьи, травматический и газовые пистолеты.

Возбуждены уголовные дела, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU