Задержаны члены банды, торговавшие постом мэра в Дагестане за 10 млн
В Ставропольском крае задержали мошенников, которые торговали должностью мэра в Дагестане.
В полицию обратился житель Республики. Он сообщил о том, что его знакомый вместе с еще двумя мужчинами, помогают с должностью мэра за «символические» 10 млн рублей. Сами они представлялись высокопоставленными сотрудниками одной из силовых структур.
В момент передачи денег злоумышленников задержали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Главного МВД России по СКФО. При них были поддельные удостоверения судьи, травматический и газовые пистолеты.
Возбуждены уголовные дела, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU