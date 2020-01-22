Мать Кадырова награждена палестинским орденом «Звезда Иерусалима»

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:05:39+03:00

Аймани Несиевна получила награду за помощь палестинским беженцам в Сирии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ о награждении матери главы Чечни Аймани Кадыровой высшей государственной наградой — орденом «Звезда Иерусалима». Эту новость сообщил чеченский лидер на своей странице в соцсети.

Там же он поделился с подписчиками, что Аймани Несиевна получила награду за помощь палестинским беженцам в Сирии.

Чтобы лично вручить медаль матери Рамзану кадыров президент Палестины приедет в Чечню. Так что весной этого года Грозный ожидает почетного гостя, порадовал глава республики горожан.

Ранее «Комосолка» сообщала, что Кадыров пообещал тесно взаимодействовать с новым правительством России.

- Перед правительством поставлены колоссальные задачи, сформулированные в послании президента Федеральному собранию. Уверен, что при тесном взаимодействии с регионами они будут реализованы. Сегодня каждый руководитель, независимо от занимаемой должности, обязан трудиться с утроенной энергией, - считает Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU