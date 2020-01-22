Жителей Ставрополья просят не посещать Китай
Там обнаружен новый опасный вирус
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Жителям Ставропольского края не рекомендуют ездить в Китай, пишет Newstracker со ссылкой на сообщение регионального Министерства здравоохранения.
Все эпизоды заболеваний, вызванных новым коронавирусом 2019-nCo зарегистрированы именно в Китае. Заболел уже 291 человек в мире. Четверо из них умерли.
Заражение происходит после контакта с заболевшими. Повышается температура, появляются насморк и кашель.
При посещении «опасной страны» ставропольцев просят избегать зоопарков, употреблять только термически обработанную пищу, использовать маски.
ИСТОЧНИК KP.RU