2020-01-22T16:06:13+03:00
Общество

Жителей Ставрополья просят не посещать Китай

Там обнаружен новый опасный вирус
Полина ШАПОШНИКОВА
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Жителям Ставропольского края не рекомендуют ездить в Китай, пишет Newstracker со ссылкой на сообщение регионального Министерства здравоохранения.

Все эпизоды заболеваний, вызванных новым коронавирусом 2019-nCo зарегистрированы именно в Китае. Заболел уже 291 человек в мире. Четверо из них умерли.

Заражение происходит после контакта с заболевшими. Повышается температура, появляются насморк и кашель.

При посещении «опасной страны» ставропольцев просят избегать зоопарков, употреблять только термически обработанную пищу, использовать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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