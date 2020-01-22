2020-01-22T16:32:37+03:00
Происшествия

Сотрудника Северо-Кавказской железной дороги повязали за шантаж подчиненного

Он получил 100 тысяч за обещание не привлекать его к уголовной ответственности
Полина ШАПОШНИКОВА
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Начальник Минераловодского СКЖД, филиала ОАО «РЖД», подозревается в покушении на мошенничестве.

В конце августа прошлого года он вместе с сотрудниками полиции получил от подчиненного 100 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за кражу имущества ОАО «РЖД». После передачи денег подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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