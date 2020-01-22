Пост жестоко убитого главы ингушского центра «Э» занял его родной брат

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Родной брат застреленного в центре Москвы начальника ингушского центра «Э» занял его пост. Приказ о его назначении уже подписан, сообщает «Интерфакс». Известно, что Ислам Эльджаркиев – младший брат убитого Ибрагима Эльджаркиева.

Новый руководитель приступил к своим обязанностям сегодня, 22 января.

Напомним, что одним из громких уголовных дел прошлого года стало убийство начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата. Резонансное преступление произошло 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

Однако мотив преступления стал известен лишь недавно. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» поделился заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

- Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве, - прокомментировал Краснов.

Он также добавил, что следователи установили причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной банды, злоумышленники совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему, пресечь их преступную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU