Ставропольцам предлагают поучаствовать в программе «100 городских лидеров»
Жителей Ставропольского края приглашают поучаствовать в программе «Росатома» «100 городских лидеров», пишет «Ставропольская правда». Она направлена на развитие городских сообществ. Каждый год отбираются 20 сильных заявок из 20 городов.
В прошлом году 647 городов из 82 регионов России приняли участие в разработке проектов, а 25 городских команд приступили к их реализации.
Заявки в одну из 5 категорий («Исторический город», «Умный город», «Дети в городе», «Креативные кластеры», «Культурно-историческое наследие») принимаются до 17 февраля на сайте 100gorodov.ru.
О результатах отбора объявят 2 марта. Проекты-победители которые получат помощь лучших наставников и экспертов в области урбанистики и городского развития.
ИСТОЧНИК KP.RU