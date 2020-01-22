2020-01-22T17:12:55+03:00
Общество

Ставропольцам предлагают поучаствовать в программе «100 городских лидеров»

Победители получат поддержку лидеров урбанистики
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителей Ставропольского края приглашают поучаствовать в программе «Росатома» «100 городских лидеров», пишет «Ставропольская правда». Она направлена на развитие городских сообществ. Каждый год отбираются 20 сильных заявок из 20 городов.

В прошлом году 647 городов из 82 регионов России приняли участие в разработке проектов, а 25 городских команд приступили к их реализации.

Заявки в одну из 5 категорий («Исторический город», «Умный город», «Дети в городе», «Креативные кластеры», «Культурно-историческое наследие») принимаются до 17 февраля на сайте 100gorodov.ru.

О результатах отбора объявят 2 марта. Проекты-победители которые получат помощь лучших наставников и экспертов в области урбанистики и городского развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье будут судить мошенника, укравшего 280 млн рублей
Распространителя запретных снимков 11-летней девочки оштрафовали на сто тысяч
На Ставрополье пойдет сильный снег
Ставропольцам предлагают поучаствовать в программе «100 городских лидеров»
Пост жестоко убитого главы ингушского центра «Э» занял его родной брат
Сотрудника Северо-Кавказской железной дороги повязали за шантаж подчиненного
Жителей Ставрополья просят не посещать Китай
Мать Кадырова награждена палестинским орденом «Звезда Иерусалима»
Задержаны члены банды, торговавшие постом мэра в Дагестане за 10 млн
Не задумываясь рискнул жизнью: дагестанец спас ребёнка из горящей квартиры
За год на Ставрополье в ДТП погибли 392 человека
Экс-генпрокурор Чайка назначен полпредом президента в СКФО
Хор Турецкого даст большой концерт в Ставрополе
Сильный ветер идет на Ставрополье
Мужчина в Ставрополе умылся кипятком и получил ожог головы