На Ставрополье пойдет сильный снег

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:19:24+03:00

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Страдать от ледяного урагана ставропольцам придется до завтрашнего утра. Только днем 23 января скорость ветра по краю резко снизится до 8-13 м.с. Но вместе с этим пойдет сильный снег, в некоторых районах мокрый. Спасатели МЧС СК предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях: ожидается гололед, туман и, еще раз отметим, сильный мокрый снег.

В Ставрополе 23 января температура воздуха составит -1..+1. Пойдет мокрый снег. В первой половине дня сильный ветер. К вечеру — умеренный.

В городах Кавказских Минеральных вод завтра от 1 до 3 градусов тепла. В Георгиевске и Невинномысске +3. В Михайловске 0. В Буденновске 4 тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU