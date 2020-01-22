2020-01-22T17:19:24+03:00
Общество

На Ставрополье пойдет сильный снег

Уже завтра передают осадки
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Страдать от ледяного урагана ставропольцам придется до завтрашнего утра. Только днем 23 января скорость ветра по краю резко снизится до 8-13 м.с. Но вместе с этим пойдет сильный снег, в некоторых районах мокрый. Спасатели МЧС СК предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях: ожидается гололед, туман и, еще раз отметим, сильный мокрый снег.

В Ставрополе 23 января температура воздуха составит -1..+1. Пойдет мокрый снег. В первой половине дня сильный ветер. К вечеру — умеренный.

В городах Кавказских Минеральных вод завтра от 1 до 3 градусов тепла. В Георгиевске и Невинномысске +3. В Михайловске 0. В Буденновске 4 тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье будут судить мошенника, укравшего 280 млн рублей
Распространителя запретных снимков 11-летней девочки оштрафовали на сто тысяч
На Ставрополье пойдет сильный снег
Ставропольцам предлагают поучаствовать в программе «100 городских лидеров»
Пост жестоко убитого главы ингушского центра «Э» занял его родной брат
Сотрудника Северо-Кавказской железной дороги повязали за шантаж подчиненного
Жителей Ставрополья просят не посещать Китай
Мать Кадырова награждена палестинским орденом «Звезда Иерусалима»
Задержаны члены банды, торговавшие постом мэра в Дагестане за 10 млн
Не задумываясь рискнул жизнью: дагестанец спас ребёнка из горящей квартиры
За год на Ставрополье в ДТП погибли 392 человека
Экс-генпрокурор Чайка назначен полпредом президента в СКФО
Хор Турецкого даст большой концерт в Ставрополе
Сильный ветер идет на Ставрополье
Мужчина в Ставрополе умылся кипятком и получил ожог головы