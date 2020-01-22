22 Янв. 2020 2020-01-22T18:33:40+03:00

Распространителя запретных снимков 11-летней девочки оштрафовали на сто тысяч в Дагестане Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Закончилось уголовное разбирательство в деле 43-летнего мужчины, который распространял откровенные снимки 11-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как выяснило следствие, в декабре 2018 года житель Кизилюрта общался с маленькой девочкой в соцсетях. В ходе долгого диалога он уговорил ее прислать фотографии, на которых она обнажена. В ответ осужденный делал и показывал свои непотребные снимки.

- Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного первой части 242 статьи УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU