2020-01-22T18:33:40+03:00
Происшествия

Распространителя запретных снимков 11-летней девочки оштрафовали на сто тысяч

На фотографии девочки злоумышленник отвечал своими неприличностями
Варвара АНТОНОВА
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Распространителя запретных снимков 11-летней девочки оштрафовали на сто тысяч в ДагестанеРаспространителя запретных снимков 11-летней девочки оштрафовали на сто тысяч в ДагестанеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Закончилось уголовное разбирательство в деле 43-летнего мужчины, который распространял откровенные снимки 11-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как выяснило следствие, в декабре 2018 года житель Кизилюрта общался с маленькой девочкой в соцсетях. В ходе долгого диалога он уговорил ее прислать фотографии, на которых она обнажена. В ответ осужденный делал и показывал свои непотребные снимки.

- Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного первой части 242 статьи УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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