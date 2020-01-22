На Ставрополье будут судить мошенника, укравшего 280 млн рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:02:23+03:00

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В Прокуратуре Ставропольского края утвердили обвинение по уголовному делу против местного жителя. По версии следствия, мужчина причастен к совершению двух преступлений, наказание за которые предусмотрены четвертой частью 159 статьи УК РФ (мошенничество).

- Мужчина, используя подконтрольные ему общества с ограниченной ответственностью, организовал заключение договоров на хранение и поставку в адрес контрагента сельскохозяйственной продукции, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, - уверяют следователи, расследовавшие дело.

В итоге злоумышленник заработал на махинациях с сельскохозяйственной продукцией и услугами 280 миллионов рублей. Материалы дела передали в ставропольский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU