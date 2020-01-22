Мужчина убил и сжег пенсионерку за просьбу быть потише на Ставрополье

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:20:55+03:00

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Ставропольские следователи закончили изучать подробности уголовного дела против 30-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве 72-летней женщины в селе Высоцком Петровского городского округа, передает пресс-служба Следственного комитета по краю.

Как установили сотрудники ведомства, в марте 2019 года обвиняемый на улице повздорил с пенсионеркой, которая попросила его говорить потише. Тот начал бить обидчицу по голове, а когда она попыталась скрыться в доме, побежал за ней. Уже в помещении он задушил ее, после чего поджег вещи убитой.

- 30-летний житель обвиняется в убийстве 72-летней женщины (первая часть 105 статьи УК РФ) и умышленном уничтожении ее имущества (второй части 167 статьи УК РФ), - сказано в сообщении. Обвинительное заключение направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU