В аварии на Ставрополье сгорел автомобиль

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:51:47+03:00

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Автомобиль загорелся после столкновения с другим транспортом в Красногвардейском районе 22 января. Рано утром на автодороге «Ростов – на – Дону – Ставрополь» водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения и вписался в «Шевроле Ниву».

«Гранта» от удара съехала в кювет и загорелась. К приезду пожарных машина полностью выгорела. Оба водителя госпитализированы.

Степень ответственности участников устанавливается, сообщает пресс-служба УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU