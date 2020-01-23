В аварии на Ставрополье сгорел автомобиль
Два человека пострадали
Фото: УГИБДД по СК
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Автомобиль загорелся после столкновения с другим транспортом в Красногвардейском районе 22 января. Рано утром на автодороге «Ростов – на – Дону – Ставрополь» водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения и вписался в «Шевроле Ниву».
«Гранта» от удара съехала в кювет и загорелась. К приезду пожарных машина полностью выгорела. Оба водителя госпитализированы.
Степень ответственности участников устанавливается, сообщает пресс-служба УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU