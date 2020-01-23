В Ставрополе ветер снёс крышу Кооперативного техникума

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:06:58+03:00

Это не единственное последствие разгула стихии

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В Ставрополе сильным ветром сорвало часть крыши Кооперативного техникума. Соцсети заполнили фотографии последствий разгулявшейся стихии. Порывом не только отогнуло кровлю суза на Серова, но и разрушило праздничную инсталляцию возле «Базара», повалило деревья, рекламные щиты, несколько автомобилей пострадали.

Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, как сообщал накануне региональный Гидрометцентр.

Напряженная ситуация с погодой сохраняется до сих пор. Из-за снежных завалов в краевой столице образовались огромные пробки на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU