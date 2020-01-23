На Ставрополье без света остались больше 6 тысяч человек

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:53:59+03:00

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На Ставрополье произошло массовое отключение света у 6,6 тысяч человек. Сильные порывы ветра, достигающие 30 метров в секунду нарушили электроснабжение, сообщает ГУ МЧС РФ по СК. Экстренное предупреждение было объявлено накануне.

Под отключение попали девять населенных пунктов, среди которых Ставрополь, Михайловск, станица Филлимоновская, села Донское, Кугульта, Дубовка, Красное, Дивное и хутор Демино. До сих пор не восстановлена подача электричества в пяти из них.

ИСТОЧНИК KP.RU