2020-01-23T15:40:30+03:00
Общество

Сочинский отель-замок «Богатырь» дарит «путевку» для двоих

Бесплатный уикенд будет 15-17 или 22-24 февраля
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
Изменить размер текста:

Ко Дню святого Валентина отель «Богатырь» 4*, находящийся на территории «Сочи Парка», разыгрывает в социальной сети двухдневный отдых для двоих. Это прекрасная возможность встретить день влюбленных в настоящем замке на берегу моря.

Участвовать может каждый. Главное соблюсти все условия и позвать на незабываемый уикенд свою вторую половинку.

По условиям конкурса необходимо подписаться на страницу Отеля-замка «Богатырь» в Facebook, пройдя по ссылке www.facebook.com/bogatyr.sochi/. Далее сделать репост записи (https://www.facebook.com/bogatyr.sochi/photos/a.735352406503695/3114509048588007/?type=3&theater) на свою страницу. В комментарии к посту написать (или отметить), с кем вы хотите разделить поездку.

Счастливую пару объявят 7 февраля, и номера будут ждать влюбленных уже 15-17 или 22-24 февраля.

Уникальный отель «Богатырь» 4* расположен на территории «Сочи Парка» и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 293 номера, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, детская площадка, а также эко-заправка для электромобилей на собственной парковке. «Богатырь» неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России. Кроме того, гости «Богатыря» могут бесплатно посещать первый тематический парк развлечений «Сочи Парк».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр спорта признал вину в превышении должностных полномочий
Губы, как помидоры: дагестанец испугался приближаться к невесте на «Давай поженимся!»
Сочинский отель-замок «Богатырь» дарит «путевку» для двоих
Сотрудник полиции ждет суд за вымогательство миллионов у бизнесмена
Видео: прокуратура пообещала наказать чеченских врачей за торговлю бахилами
Ставрополец продает позолоченную книгу возрастом 120 лет
В Ингушетии похитили 17 млн рублей при постройке дома сотрудникам МВД
Главный атовинспектор Ставрополья просит водителей остаться дома
«Эти недополицейские толпой накинулись на старика, сделавшего им замечание»
Пьяный водитель фуры в Грачевском районе ехал посередине трассы
«Это даже на бой не похоже»: Нурмагомедов объяснил, почему бой Макгрегора и Серроне — договорняк
Из-за снегопада в Ставрополе частично отменили занятия в школах
В Северной Осетии ищут миллионера, который смог угадать всю комбинацию цифр лотереи
10 кг наркотиков и ружье нашли у ставропольца в доме
На Ставрополье ударят сильные морозы
Суд ждет ставропольского полицейского, "крышевавшего" грузоперевозчиков
Снегопад обрушился на Ставрополье
ФСБ задержала судью на месте преступления в Дагестане
Ребенок погиб, а мать в ожогах после пожара на Ставрополье