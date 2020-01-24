Уроженец Дагестана осужден за подготовку теракта в Германии

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:35:09+03:00

Магомед-Ади Х предпринял попытку выехать в Сирию, но силовики внесли его в список тех, кому запрещено покидать Германию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Суд в Германии приговорил 32-летнего уроженца Дагестана к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы за подготовку теракта в крупном торговом центре на железнодорожном вокзале в Берлине.

Известно, что Магомед-Али Х. в конце 2011 года приехал из России в Германию. В конце 2017 года власти отклонили прошение россиянина о предоставлении политического убежища. Позже он заявил, что страдает психическим заболеванием. Тогда ему позволили остаться в Германии еще на два года.

Магомед-Ади Х предпринял попытку выехать в Сирию, но силовики внесли его в список тех, кому запрещено покидать Германию. По данным следствия, именно тогда злоумышленник и решил устроить теракт в Берлине.

Мужчину задержали летом 2018 года, после того как в доме его сообщника, уроженца Франции Клемента Б. обнаружили взрывчатое вещество, пишет издание «Молодежь Дагестана».

По данным правоохранительных органов Германии, взрывчатку бандиты планировали использовать для изготовления бомбы и ее подрыва в крупном торговом центре на железнодорожном вокзале на севере Берлина.

ИСТОЧНИК KP.RU