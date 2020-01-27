В Северной Осетии ночью произошло землетрясение

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:46:06+03:00

Его магнитуда оценивается в 4 балла

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В Северной Осетии зафиксировано землетрясение. Ночью с 26 на 27 января сейсмические толчки магнитудой 4 прошли на глубине около километра, рядом с российско-грузинской границей, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Самый близкий к эпицентру события населенный пункт оказался Верхний Фиагадон. Толчки в основном ощущали жители Алагирского района. Особенно они отразились на верхних этажах домов. Никаких разрушительных последствий не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU