На Ставрополье в начале недели потеплеет до +10

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:08:30+03:00

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В Ставропольском крае прогнозируется потепление до + 10 градусов в начале недели.

Уже сегодня в регионе воздух в отдельных территориях края прогреется до + 8 градусов. Днем осадков не ожидается.

В ночь на 28 января в регионе ночная температура достигнет — 4 градусов, зато днем снова будет тепло — от + 4 до + 9 градусов. При этом ветер усилится до 14 метров в секунду.

Небольшой дождь не исключают синоптики краевого Гидрометцентра днем 29 января. Однако столбик термометра поднимется аж до +10.

ИСТОЧНИК KP.RU