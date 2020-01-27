На Ставрополье в начале недели потеплеет до +10
Никаких значительных осадков не ожидается
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Ставропольском крае прогнозируется потепление до + 10 градусов в начале недели.
Уже сегодня в регионе воздух в отдельных территориях края прогреется до + 8 градусов. Днем осадков не ожидается.
В ночь на 28 января в регионе ночная температура достигнет — 4 градусов, зато днем снова будет тепло — от + 4 до + 9 градусов. При этом ветер усилится до 14 метров в секунду.
Небольшой дождь не исключают синоптики краевого Гидрометцентра днем 29 января. Однако столбик термометра поднимется аж до +10.
ИСТОЧНИК KP.RU