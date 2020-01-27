2020-01-27T10:32:13+03:00
Общество

Кисловодчанка дрифтует по заснеженной дороге на видео

Опасные игры она устроила в безлюдном месте ночью
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кисловодске девушка поразила общественность выполнением трюков на белой легковушке по заснеженной дороге. Видео дрифтерша опубликовала в соцсетях. Просмотревшие ролик местные жители определили место, популярное у любителей получить адреналин таким способом — это дорога рядом с автомойкой на Седлогорской улице.

По нечищеной дороге и кружила автомобилистка на своей легковушке. Многие комментаторы оценили опасные трюки девушки, восхитившись ее храбростью.

Девушка дрифтует на снегу в Кисловодске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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