2020-01-27T12:24:58+03:00
Общество

Власти Чечни прокомментировали задержание 25 человек за коллаж на Кадырова

В республике хотят пояснить "негодяям и смутьянам", к чему могут привести сатирические рисунки на правителей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Чеченские власти прокомментировали новость о задержании 25 человек за сатирический коллаж на Рамзана Кадырова. С открытым заявлением выступил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в своем Instagram-аккаунте.

Ранее СМИ сообщали, что 24 и 25 января в Чечне задержали 25 человек, среди которых были школьники, молодые люди и пожилой таксист. Причем в руки правоохранительных органов попали не только создатели и распространители коллажа, но и его покупатели. На самом рисунке был изображен Рамзан Кадыров в православном одеянии.

- Цифра 25 для Чечни - как цифра 13 для ужастиков конца 50-х, - говорит Умаров. - Для нашей республики ужасными являются цифры 25, 26 и 27. Потому что нам постоянно приписывают эти числа: 25 задержанных, 26 расстрелянных, 27 истерзанных. И все начинается в январе-феврале из года в год. Но это все провокация, ложь! У этой информации нет никаких оснований.

По мнению министра, сведения о задержания вбросили не чеченцы, а те, кто хочет посеять смуту и террор в Чечне.

- Никакая сатира, никакие сомнительные шуточки никогда не пользовались популярностью в Чеченской Республике. И знаете, лучше предупредить десяток-другой смутьян и негодяев, четко разъяснив им, к каким последствиям они могут своими фотожабами и шаржами привести народ Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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