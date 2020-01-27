2020-01-27T14:52:22+03:00
Общество

На Ставрополье увеличилась заболеваемость гриппом

Местных жителей просят не отказываться от госпитализации при высокой температуре
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе увеличилось число заболевших гриппом среди всех возрастных категорий, сообщают в администрации города. Власти призывают людей к осторожности и профилактике заболеваний.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за медпомощью в середине января, с 13 по 20 чисел, обратились 11585 жителей региона. Показатель заболеваемости составил 41,8 на 10 тыс. населения, и это на 65,1% выше уровня заболеваемости предыдущей недели. А с 17 по 23 января заболеваемость ОРВИ в регионе составила 46 заболевших на 10 тысяч человек. Это на 11 процентов больше результаты предыдущей недели. Однако эпидпороги пока не превышены.

При первых же признаках стоит обратиться к медикам, чтобы избежать серьезных осложнений. О прогрессировании болезни скажут температура, боль в горле, слабость, насморк.

Возможно, что врачи примут решение о госпитализации в случае высокой температуры. Отказываться от этого не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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