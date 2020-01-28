Около минераловодского аэропорта в страшном ДТП пострадали 3 человека

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:36:55+03:00

Двое из них доставлены в реанимацию

Изменить размер текста: A A

Три человека пострадали в аварии около аэропорта Минеральных Вод 27 января.

Водитель «Лады Приоры» направлялся в Кисловодск. Он проезжал по участку, где велись дорожные работы и стояли ограничительные знаки. Но водитель, невзирая на это, разогнался, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Грантой».

В реанимацию пятигорской больницы были доставлены водитель «Гранты» и пассажир «Приоры». А водителю «Приоры» назначено амбулаторное лечение. Оказалось, что 24-летний виновник ДТП из соседней республики, он уже десятки раз привлекался к ответственности за нарушение правил. Идет проверка, сообщают в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU