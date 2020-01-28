2020-01-28T10:01:51+03:00
Общество

Ставрополье признано самым бесконфликтным регионом юга страны

Заметного противостояния элит в крае, по мнению экспертов, не наблюдается
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставрополье стало регионом свободным от конфликтов элит. К такому выводу пришли в экспертно-аналитическом центре «Юг», составившим рейтинг уровня конфликтности во всех субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по десятибалльной шкале.

Самая напряженная обстановка (оценка 9 баллов) по части элитарных конфликтов сохраняется в Калмыкии. В регионе новому главе Бату Хасикову противостоят влиятельные силы.

На втором месте КЧР и Ингушетия с результатом в 8 баллов.

А Ставропольский край с 2 баллами стал самым спокойным субъектом юга страны. Наиболее заметным противостоянием минувшего года эксперты назвали протесты вокруг планов по строительству завода нитроцеллюлозы на КМВ. Но конфликт был вовремя купирован, глава Ставрополья Владимир Владимиров просто встал на сторону протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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