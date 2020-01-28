Ставрополье признано самым бесконфликтным регионом юга страны

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:01:51+03:00

Заметного противостояния элит в крае, по мнению экспертов, не наблюдается

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Ставрополье стало регионом свободным от конфликтов элит. К такому выводу пришли в экспертно-аналитическом центре «Юг», составившим рейтинг уровня конфликтности во всех субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по десятибалльной шкале.

Самая напряженная обстановка (оценка 9 баллов) по части элитарных конфликтов сохраняется в Калмыкии. В регионе новому главе Бату Хасикову противостоят влиятельные силы.

На втором месте КЧР и Ингушетия с результатом в 8 баллов.

А Ставропольский край с 2 баллами стал самым спокойным субъектом юга страны. Наиболее заметным противостоянием минувшего года эксперты назвали протесты вокруг планов по строительству завода нитроцеллюлозы на КМВ. Но конфликт был вовремя купирован, глава Ставрополья Владимир Владимиров просто встал на сторону протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU