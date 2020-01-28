2020-01-28T10:24:51+03:00
Общество

«Зарежем, будет колбаса»: ингуш убил лошадь и сдал ее на мясо

Злоумышленник открыл «кусачками» чужую калитку и похитил животное
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Ранее судимый житель Назрани вместе с другом открыли «кусачками» чужую калитку загона для скота и похитили лошадь «англо-гоноверской» породы.

Злоумышленники в эту же ночь убили животное, а его мясо сдали в колбасный цех. Против мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, злоумышленники нанесли владельцу лошади ущерб в размере 80 тысяч рублей. Суд приговорил «убийцу животного» к одному году колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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