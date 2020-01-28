После смерти мальчиков в пожаре на Ставрополье начата проверка
Их мама выжила, она находилась в другой постройке
Фото: СУ СКР по СК
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В Советском округе началась проверка после смерти двух детей в пожаре 27 января. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Днем в понедельник в одном из частных жилых домов в хуторе Рог случился пожар. Погибли 3-летний мальчик и его годовалый брат. Их мама в момент трагедии находилась в другой постройке.
Идет установление причин возгорания, а также оцениваются условия жизни и воспитания детей.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU