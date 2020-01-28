После смерти мальчиков в пожаре на Ставрополье начата проверка

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:56:17+03:00

Их мама выжила, она находилась в другой постройке

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В Советском округе началась проверка после смерти двух детей в пожаре 27 января. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Днем в понедельник в одном из частных жилых домов в хуторе Рог случился пожар. Погибли 3-летний мальчик и его годовалый брат. Их мама в момент трагедии находилась в другой постройке.

Идет установление причин возгорания, а также оцениваются условия жизни и воспитания детей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU