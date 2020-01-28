2020-01-28T11:37:22+03:00
Общество

Свыше 14 тысяч минераловодских школьников приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Во всех школах первым уроком прошел урок памяти
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Фото: администрация Минераловодского округаФото: администрация Минераловодского округа
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27 января более 14 тысяч обучающихся общеобразовательных учреждений Минераловодского городского округа включились во Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». В этот день во всех школах первым уроком прошел урок памяти, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества и самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города. Несмотря на ужасные лишения и испытания, которые выпали на долю этих людей, ленинградцы выстояли, спасли свой город от захватчиков. Беспримерный подвиг жителей и защитников города навсегда остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к Родине.

В Минеральных Водах в дни акции ребята, члены школьных волонтерских отрядов, посетят ветеранов Великой Отечественной войны, а также примут участие в подписании открыток для передачи их ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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